EEUU libera a dos marineros rusos del petrolero 'Marinera' apresado en el Atlántico Norte

"Los dos marineros han sido liberados y se encuentran de camino a Rusia", comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por TASS.

Se trata de su capitán y su primer oficial, quienes han abandonado aguas territoriales del Reino Unido a bordo de un barco de la Guardia Costera estadounidense, según medios británicos.

La semana pasada Rusia expresó su desconcierto y decepción ante la ausencia de medidas para liberar a los marineros rusos que tripulaban en el petrolero.

El ministerio ruso de Exteriores presentó en su momento una nota de protesta por la intercepción del petrolero, operación que EE.UU. vinculó con el embargo petrolero a Venezuela.

Moscú explicó que el buque recibió el pasado 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa y transitaba por aguas internacionales rumbo a un puerto ruso, de lo que las autoridades rusas informaron debidamente a Washington.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, el 7 de enero, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades, aunque la prensa habló de que Moscú movilizó incluso un submarino para escoltar al petrolero.