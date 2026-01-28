EE.UU. registra una ola de terremotos de hielo por la brusca caída de las temperaturas

Este suceso puede venir acompañado de intensas vibraciones y fuertes estruendos, especialmente por la noche, y provocar la caída de árboles.

Evan Webb, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del estado de Kentucky, donde se han reportado la mayoría de estos fenómenos, explicó este miércoles a EFE que los criosismos se producen "cuando el suelo se satura debido a la lluvia o a la lluvia gélida, la cual logra penetrar en el suelo no congelado, filtrándose hasta saturarlo".

"A esto le sigue un descenso rápido de la temperatura donde toda esa humedad que aún está en el suelo se congela y se expande muy rápido al convertirse en hielo. Esto causa pequeñas grietas o fracturas, y es lo que genera esos estruendos fuertes o 'estallidos' que la gente ha estado escuchando recientemente", agregó.

La descripción del experto coincide exactamente con lo que ha sucedido desde el fin de semana en Estados Unidos, donde una ola de frío ha azotado la región comprendida entre Texas y la costa atlántica norte, dejando grandes acumulaciones de nieve y temperaturas entre 15 y 20 grados inferiores a la media en algunos estados.

La tormenta invernal dejó 34 muertos hasta el martes en EE.UU. y ocasionó la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia de la covid-19.

Además, más de medio millón de hogares permanecían ayer sin acceso a electricidad, con temperaturas máximas en torno a los -5 grados centígrados (23 Fahrenheit) grados en zonas del interior y mínimas que, con el aire ártico, se sienten por debajo de los -20 grados centígrados(-4 Fahrenheit) en algunos estados.

En este contexto, la población de regiones del interior ha reportado en los últimos días terremotos de hielo, obligando a las oficinas regionales del NWS a emitir avisos de tranquilidad.

"Esos fuertes estallidos no son paranormales, ¡son criosismos (terremotos de hielo)!", informó en X el servicio regional de la ciudad de Louisville (Kentucky), donde las máximas fueron de -10 grados ayer.

Webb dijo que habían recibido llamadas de varias personas especialmente desde el fin de semana, cuando comenzó lo peor de la ola de frío, reportando fuertes sonidos por la noche.

Pero aclaró que los criosismos "son generalmente inofensivos".

Videos difundidos en redes sociales muestran el sonido que generan algunos de estos fenómenos, similares al de un disparo de un arma.

La ola de frío tiene su origen en un desplazamiento del vértice polar, un suceso inusual que ha logrado bajar el aire polar ártico a latitudes poco acostumbradas como Kentucky o Tennessee.

El estado de Florida, que hasta ahora había escapado al frío invernal, registrará el próximo fin de semana su temperatura más baja en 15 años, con temperaturas bajo 0 (inferiores a 30 grados Fahrenheit) en la ciudad de Miami.

El vórtice o masa de aire frío siempre está presente sobre el Polo Norte, pero puede desplazarse cuando el aire de la atmósfera superior se calienta de forma repentina y debilita la barrera de vientos que lo mantienen sobre el Ártico.

La última gran referencia de este suceso en Estados Unidos tuvo lugar en enero de 2024, cuando se registraron mínimas históricas en estados sureños como Texas y Luisiana.

Al menos 40 personas murieron durante ese episodio de temperaturas glaciares, según medios nacionales.