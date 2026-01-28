Ejército israelí arresta a dos palestinos tras ataque violento de colonos en Masafer Yatta

"Durante los enfrentamientos, los soldados detuvieron a dos sospechosos palestinos", detalla el Ejército en un texto, tras haber sido preguntado por EFE sobre lo sucedido ayer en la comunidad palestina en la que se basa el documental ganador del Óscar 2025 'No Other Land'.

Según el relato de activistas, paramedicos y vídeos difundidos en redes, los colonos quemaron partes de algunas viviendas, apedrearon a los palestinos y robaron cabezas de ganado en las aldeas de Khirbet al Fakhit, Khirbet al Halawa y Jalet al Daba.

"Las aldeas de Masafer Yatta sufren actualmente un brutal ataque. Colonos terroristas roban cientos de ovejas, incendian aldeas y atacan a los residentes. No hay ambulancias ni camiones de bomberos", denunció anoche en X el codirector de dicho documental y residente de Masafer Yatta, Basel Adra.

En la aldea de pastoreo de Khirbet al Fakhit, al menos dos personas resultaron heridas, según informó la Media Luna Roja Palestina, que atendió a un joven inconsciente "con una herida en la cabeza y hemorragia grave" y a una niña que sufrió una fractura en la mano.

Sin embargo, el Ejército israelí -como es habitual- dio su propia versión de los hechos, acusando a los palestinos de haber "atacado a un civil israelí y robado parte de su ganado y pertenencias" en Khirbet al Halawa; la aldea en la que residen los palestinos.

"Al mismo tiempo, se recibió un informe adicional sobre la llegada de civiles israelíes (colonos) a la zona de Khirbet al Fakhit, donde se habían producido múltiples enfrentamientos en varios puntos de la zona", continúa el texto, que dice que las fuerzas actuaron para "dispersar los enfrentamientos".

Según el relato de activistas en el lugar y residentes, los soldados obstaculizaron la llegada de ambulancias para atender a los heridos graves. El Ejército israelí, preguntado por EFE, no se ha pronunciado aún sobre este hecho.