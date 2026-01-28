El Banco de Canadá deja los tipos de interés en el 2,25 % en su primera decisión de 2026

Pero el Banco de Canadá también destacó en un comunicado que "las perspectivas son vulnerables a las impredecibles políticas comerciales de EE.UU. y a los riesgos geopolíticos".
El banco central canadiense señaló que el crecimiento de la economía estadounidense ha sido superior a lo previsto y que se mantendrá "sólido" gracias a las inversiones en inteligencia artificial y el gasto de los consumidores, a pesar de que los aranceles siguen aumentando la inflación en el país.
En Canadá, la política comercial de EE.UU. y "la incertidumbre" están lastrando la economía, y el banco central prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se interrumpió en el último trimestre del año 2025.
Ante este panorama, la autoridad monetaria anticipa que el crecimiento económico será "modesto" a corto plazo por la ralentización del crecimiento de la población y el proteccionismo estadounidense.
Con la inflación estabilizada en torno al 2 %, el banco explicó que su política monetaria está concentrada en mantener la cifra en ese objetivo, "a la vez que ayuda a la economía a superar este periodo de ajuste estructural" por lo que ha decidido dejar los tipos de interés sin cambios en el 2,25 %.
"Sin embargo, la incertidumbre es elevada y estamos vigilando los riesgos de forma estrecha. Si el panorama cambia, estamos preparados para responder", concluyó el Banco de Canadá.