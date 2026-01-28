El BCE advierte de que los riesgos para la banca europea vienen del exterior

En una comparecencia con la comisión de Asuntos Económicos de cara a su renovación en el cargo, Elderson subrayó que "el sector bancario europeo se enfrenta a un entorno externo complejo, con riesgos que provienen con mayor probabilidad de 'shocks' externos que en el pasado" por lo que el sector debe seguir reforzando su resiliencia.

"En primer lugar, debemos fortalecer la resiliencia de los bancos ante las perturbaciones geopolíticas y las incertidumbres macrofinancieras. Los acontecimientos geopolíticos se han convertido en un factor estructural que afecta a los riesgos de los bancos tanto directa como indirectamente", dijo el economista neerlandés.

En este sentido, recordó que el BCE evaluará los escenarios geopolíticos específicos de cada institución y su posible impacto en los bancos con test de estrés centrados en este tipo de riesgos.

Asimismo, advirtió de que, si bien la gestión de los riesgos climáticos ha mejorado, el impacto de los mismos se intensificará si las medidas de mitigación y adaptación son insuficientes, por lo que instó a los bancos a incorporarlos en sus evaluaciones de riesgo.

La segunda prioridad del supervisor europeo para los próximos dos años, añadió, será que los bancos refuercen su preparación frente a posibles perturbaciones de sus operaciones críticas, por lo que evaluarán como las entidades gestionan riesgos ligados, en particular, a ciberseguridad, riesgo de terceros y capacidad de informar sobre los mismos.

Elderson llamó también a las entidades a incorporar en esta gestión los riesgos que emanan de la inteligencia artificial y los criptoactivos. "Animamos a que usen nuevas tecnologías para mejorar sus servicios y reforzar la competencia, pero los bancos deben innovar con responsabilidad", dijo.

Más allá de esta vigilancia, recordó que el BCE trabajará en simplificar un marco regulatorio y supervisor "que se ha hecho cada vez más complejo" con el fin de reducir las cargas innecesarias para los bancos y centrarse en los principales riesgos, pero sin comprometer por ello la resiliencia de las entidades.

"El sector bancario europeo se ha mantenido en general resiliente durante unos años excepcionalmente difíciles. Pero esto no debe llevar a la complacencia. Nuestra tarea es identificar los riesgos pronto, actuar con decisión y asegurar que la supervisión sigue basándose en los riesgos, siendo proporcionada y tan sencilla como sea posible, pero no más", concluyó Elderson.

La comisión de Asuntos Económicos votará mañana sobre su renovación como vicepresidente de la junta de supervisión hasta que expire su mandato como miembro del comité ejecutivo del BCE en 2028.