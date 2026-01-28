El colombiano Sebastián Yatra anuncia su regreso a México con la gira 'Entre Tanta Gente'

El ganador de dos premios Latin Grammy iniciará sus presentaciones el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y culminará el 20 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara, aunque pasará por ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas y León.

"Tras una etapa internacional que incluyó una exitosa gira por España y el anuncio de la fase latinoamericana del tour, Yatra confirma ahora su paso por México, uno de los mercados clave en su trayectoria artística", aseveró la promotora en el comunicado.

La gira se enmarca en medio del universo creativo de 'Milagro', el más reciente proyecto discográfico del colombiano, el cual está compuesto por 17 canciones y representa una etapa de transformación personal y artística.

Yatra ha publicado su último sencillo 'La fkn vibra' en colaboración con el cantante del estilo regional mexicano Xavi, quien fue reconocido en 2024 como 'Artista Nuevo del Año' en los Premios Billboard Latinos.

Este nuevo tour llega en un momento especialmente sólido para el artista, quien recientemente obtuvo cuatro nominaciones al Premio Lo Nuestro, incluyendo artista masculino pop, canción del año ('La Pelirroja'), álbum del año pop/urbano-colaboración del año ('2am', feat. Bad Gyal), reafirmando su impacto en la música latina actual.

La preventa se llevará a cabo el 2 y 3 de febrero a través del sitio de Ticketmaster México, mientras que el 4 del mismo mes se abrirá la venta al público en general.