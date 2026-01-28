El Ejército israelí mata a un joven palestino de 20 años en el sur de Hebrón

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó en un escueto comunicado de que el joven Mohamed Rajih Nasrala, de 20 años y residente de esa misma urbe, murió en el hospital del pueblo cercano de Dura debido a heridas de bala durante una incursión militar israelí.

La Media Luna Roja Palestina ya había informado poco antes del estado crítico del joven. "Nuestros equipos están atendiendo una herida de bala en el abdomen en Dhahiriya, cerca de Hebrón. El herido fue trasladado a un centro médico de la zona", detalló la organización en un texto.

Durante el asalto, otro joven fue disparo en el pie, de acuerdo con la Media Luna, y sus heridas se describieron como moderadas antes de ser ingresado en el Hospital de Dhahiriya.

El Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

El pasado 16 de enero, otro palestino de 14 años murió por disparos de las tropas israelíes durante otra incursión militar en la aldea de Al Mughair, cerca de Ramala, confirmó entonces Sanidad.

Solo en 2025, el Ejército israelí o colonos mataron al menos a 242 palestinos (55 de ellos menores de edad) en Cisjordania y Jerusalén Este, una cifra que asciende a unos 1.060 desde el 7 de octubre de 2023 que dio inicio a la ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás.