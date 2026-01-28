El fiscal general de Perú afirma que investigación al presidente Jerí no será "exhaustiva"

En entrevista con un programa digital del diario El Comercio, Gálvez indicó que "en este momento no es pertinente" pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Jerí, como tampoco de su reserva bancaria, pues esa medida se tomará cuando deje el cargo, el próximo 28 de julio.

"Tampoco podemos hacer allanamientos, ni todas esas diligencias que sobreexpongan a la Presidencia, pero sí estamos recabando informes, estamos trabajando de una manera muy reservada", declaró el fiscal, al recordar las disposiciones marcadas por el Tribunal Constitucional para investigar al presidente o Presidenta del país.

Gálvez explicó que la investigación preliminar contra Jerí, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, empezó cuatro días después de difundirse los reportajes periodísticos que revelaron sus encuentros no reportados oficialmente con el empresario Zhihua Yang que mantiene contratos con el Estado e incluso con la oficina de la Presidencia.

Sin embargo, aclaró que "lamentablemente a un presidente en ejercicio no se puede investigar de una manera exhaustiva, profunda (...) por respeto a la majestad de la institución".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordó que el Tribunal Constitucional estableció que la investigación a un presidente en ejercicio tiene que ser "ultra reservada" y que las diligencias fiscales no representen una exposición del mandatario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, Gálvez reiteró que el viernes acudirá a Palacio de Gobierno a tomar la declaración de Jerí en el marco de esta investigación preliminar y que podrá estar acompañado por su abogado Ricardo Caldas.

Estos encuentros no declarados oficialmente por el mandatario han provocado la presentación de hasta siete mociones de censura contra Jerí en el Congreso, pero que no han sido debatidos aún pues el Parlamento está en un periodo legislativo de receso hasta marzo.

La defensa de Jerí declaró el martes que el presidente no tuvo reuniones pactadas con el empresario chino Zhihua 'Johnny' Yang, sino que fueron encuentros coyunturales, en referencia a las imágenes difundidas en medios locales.

A finales de diciembre, Jerí acudió encapuchado, junto a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, al chifa - restaurante de comida tusán (peruano-china) - propiedad de Yang, mientras que el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que había sido clausurada pocas horas antes por las autoridades municipales.

Caldas indicó que es abogado del mandatario desde 2024, cuando Jerí fue denunciado por violación sexual, una investigación que fue archivada por el fiscal Gálvez en agosto de 2025, dos meses antes de que asumiera la Presidencia tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).