El Gobierno de Portugal estima que va a llevar días recuperar la normalidad tras Kristin

Así lo señalaron en una rueda de prensa conjunta responsables de la Protección Civil Lusa y del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

El secretario de Estado de Protección Civil, Rui Rocha, apuntó que están supervisando los esfuerzos de los ayuntamientos para afrontar el temporal y han enviado refuerzos a distintas partes del país para volver a la normalidad.

Aun así advirtió de que "ante la dimensión de este fenómeno" va a llevar días.

Rocha alabó la reacción de los ciudadanos al seguir las recomendaciones de las autoridades, que por el momento han decidido mantener al máximo el nivel de alerta para tener todos los recursos disponibles.

El responsable precisó que se ha producido la caída de muchos árboles, lo que ha impedido la accesibilidad, y que poco a poco se está restableciendo el suministro eléctrico.

"Cerca de un millón de portugueses han estado sin energía hoy, pero a esta hora ya son menos de 500.000", dijo.

Por su parte, el experto de IPMA Nuno Lopes afirmó que han registrado vientos por encima de 100 kilómetros por hora en muchas estaciones de medición en el país.

Detalló que, según datos que les ha proporcionado la Fuerza Aérea, sobre las 05.00 hora local (misma hora GMT) de este miércoles hubo una ráfaga de hasta 178 km/hora en Montalegre, cerca de la frontera con Galicia (España), donde quedó destruida la propia estructura de medición del viento, que resultó inutilizada.

El presidente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), José Manuel Moura, declaró en esa misma comparecencia que se han activado 22 planes municipales de Emergencia en varias zonas.

Moura agregó que entre las 4.183 incidencias que la ANEPC atendió hasta las 14.00 horas hay 203 casos de inundación, 838 caídas de estructuras y 472 limpiezas de la vía pública, entre otros.