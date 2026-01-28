El izquierdista francés Mélenchon apuesta por una alianza con China para combatir a Trump

En un encuentro con medios internacionales en París, el tres veces candidato a la Presidencia de Francia aseguró que el inquilino de la Casa Blanca impone "la ley del más fuerte" en detrimento del derecho internacional, pero señaló que se inscribe "en la continuación de la política de sus antecesores demócratas", que basaban su política internacional en la confrontación con China.

"Obama y Biden ya habían comenzado esa dirección", dijo Mélenchon, quien aseguró que Trump suma a ello "el racismo" en lo que denominó como un "neo-supremacismo" que llamó a combatir.

Incapaces de hacerlo por la vía militar, que consideró abocada al fracaso, pidió que se haga mediante una alianza de países no alineados y puso como ejemplo las numerosas votaciones que Estados Unidos pierde en la Asamblea General de la ONU como demostración de que existe una mayoría para oponerse a esa superpotencia.

Con esa fuerza, teorizó, se le puede hacer la guerra financiera, para lo que serían necesarias nuevas alianzas y puso a China en el eje de las mismas.

También aseguró que habrá que apoyarse en otros países, en el caso de América Latina en México y Brasil, aunque reconoció que con este último tiene un profundo desacuerdo por su oposición al tratado de Mercosur, que consideró que "está pensado en la era neoliberal".

Mélenchon, que compareció ante una bandera de Francia y otra de la ONU, fue muy crítico con la Unión Europea, a la que acusó de conducir "una política devastadora que arruina a los países que la componen y a la postre lleva al mismo neo-supremacismo".

El político, que se autodefinió como de "izquierda radical", apostó también por restablecer relaciones con Rusia, aunque dijo no aprobar la invasión de Ucrania, pero consideró que hay que dejar a Moscú su espacio de influencia.

Sin desvelar si será candidato a las presidenciales de 2027, tras haberse quedado a las puertas de la segunda vuelta en las dos últimas, ambas superado por poco por la líder ultraderechista Marine Le Pen, Mélenchon anunció que si su partido llega al Elíseo buscará "un nuevo orden" que surja de este momento de crisis que calificó de "oportunidad".

Consciente de que en caso de lanzarse a la campaña su propuesta de aliarse con Pekín le acarreará problemas y preguntas sobre el respeto de los derechos humanos en el país asiático, el exdiputado aseguró que tampoco se cumplen en Estados Unidos, que no consideró que sea más democrático que China.

"Nunca las condiciones fueron tan buenas para hacer valer la 'no alineación' y hacer valer una alianza con China y con India" para "aislar a Estados Unidos y alzar la bandera de un nuevo orden internacional basado en el multilateralismo con reglas para todo el mundo y órganos para velar por su respeto, como el Tribunal de la Haya", señaló.

Frente a la "potencia militar" en la que se asienta Trump, Mélenchon propuso la "potencia popular" y destacó que en ese terreno Francia cuenta con un arma importante, la diplomacia, "basada en su autonomía, en su fuerza cultural".

Por ello, propuso como base de ese movimiento de 'no alienados' la francofonía, unida por una misma lengua e identidad cultural y que debe servir de base para establecer "una estrategia común".