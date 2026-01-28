El oro alcanza un nuevo récord por encima de los 5.260 dólares la onza

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el metal precioso se ha situado a las 6.09 horas (5.09 GMT) en un nuevo máximo histórico de 5.266,09 dólares, con una subida del 1,65 %.

En la jornada previa, el oro marcó su último máximo en los 5.182,11 dólares, a las 21.55 horas.

Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.

Por otro lado, la plata avanza a esta hora el 2,62 %, hasta los 115,11 dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La plata ya subió la víspera un 7,85 %, hasta los 112 dólares la onza, aunque no logró superar los máximos de un día antes de 117,71 dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Javier Cabrera, analista de XTB, ha afirmado que "es probable que la plata siga experimentando volatilidad por la estructura de mercado de derivados, la escasez de la materia prima y la especulación que está experimentando".

"Los inventarios de plata tanto en COMEX como en la bolsa de Shanghai se siguen reduciendo, lo que incrementa la presión sobre el precio al contado", ha señalado Cabrera.