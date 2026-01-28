El Partido Comunista chino celebrará un foro en Pekín con mayor partido opositor de Taiwán

En una rueda de prensa, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han señaló que el evento será copatrocinado por "institutos de investigación afiliados a ambos partidos", según declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

Desde Taipéi, el vicepresidente del KMT, Hsiao Hsu-tsen, aseguró este miércoles que viajará a Pekín del 2 al 4 de febrero "por instrucción" de la presidenta de la formación, Cheng Li-wen, quien asumió el cargo el pasado 1 de noviembre con un discurso favorable a estrechar las relaciones entre la isla autogobernada y Pekín.

Hsiao visitará China acompañado por el vicepresidente de la Fundación de Política Nacional -el 'think tank' del KMT-, Lee Hong-yuan, junto a 40 expertos y académicos, aseveró en declaraciones difundidas por la agencia CNA.

Según el vicepresidente del KMT, el foro se centrará en tres grandes temas: intercambio turístico, cooperación industrial y desarrollo ambiental sostenible, explorando conjuntamente aspectos como el turismo, rutas aéreas, inteligencia artificial, prevención y mitigación de desastres y nuevas energías, entre otros.

El propio Hsiao ya había viajado a China a finales de noviembre del año pasado para reunirse con Song Tao, jefe de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, quien pidió "esfuerzos conjuntos" para defender el 'principio de una sola China' y oponerse al "separatismo proclive a la 'independencia' de Taiwán".

La celebración de este foro, que se circunscribe al ámbito académico y tiene un alcance político limitado, se produce después de semanas de especulación respecto a una posible reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y Cheng Li-wen, una posibilidad que el vicepresidente del KMT no descartó para el futuro.

"Cheng Li-wen ha enfatizado repetidamente que la misión del KMT es restaurar la comunicación y el intercambio a través del Estrecho. Por tanto, que Lee Hong-yuan lidere esta delegación es solo un comienzo; el objetivo es restablecer gradualmente intercambios en diversos ámbitos y direcciones", aseguró.

La sintonía entre el PCCh y el KMT contrasta con el tono bronco entre el Gobierno chino y el Ejecutivo taiwanés, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que se opone a la "reunificación" con China y defiende que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político.

El presidente taiwanés y líder del PDP, William Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín, anunció el pasado noviembre un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (cerca de 40.000 millones de dólares estadounidenses) para mejorar las capacidades defensivas de la isla frente a la creciente presión militar de China.

Sin embargo, la tramitación de este presupuesto ha sido bloqueada en el Parlamento por el KMT y el minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT), que juntos cuentan con una mayoría de escaños en la Cámara.