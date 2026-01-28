El temporal Kristin provoca la muerte de dos personas en Portugal

La portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Daniela Fraga, explicó en una rueda de prensa que la primera víctima falleció después de que un árbol cayera sobre el coche en el que se encontraba, en Vila Franca da Xira, mientras que la segunda persona murió en el municipio de Monte Real, en Leiria, tras caerle encima "una estructura".

La responsable aseveró que durante la noche han registrado más de 2.600 incidencias, principalmente caídas de árboles y estructuras, limpiezas de vías e inundaciones, que se registraron mayoritariamente en los distritos del litoral y próximos a Lisboa.

"En este momento existen muchas limitaciones, especialmente en lo que se refiere a las comunicaciones, las vías de circulación, la distribución de red eléctrica", ejemplificó Fraga, quien aseguró que los medios se encuentran en el terreno desde el principio.

Aun así, señaló que se ha tratado de "un fenómeno extremo, con muchas incidencias en simultáneo", que requerirán de tiempo para ser completamente solucionadas.

Por otro lado, el portavoz de la ANEPC Paulo Santos explicó en declaraciones a EFE que hay "varios" bomberos que han resultado heridos y que hay "decenas" de personas desalojadas.

Precisó que han notificado "incontables" caídas de árboles, daños en edificios y carreteras y la caída de una noria en la localidad de Figueira da Foz.

Además, en la región de Leiria ha habido cortes en las comunicaciones telefónicas y cortes de electricidad que todavía no han sido restablecidos.

"Es una situación compleja que todavía estamos analizando, y estamos reforzando el distrito (de Leiria) con equipos de bomberos de otros puntos del país", aseveró Santos.

La ANEPC anunció ayer, martes, que elevaba "el nivel de preparación especial" de los medios operacionales al máximo en la mitad norte de la costa, desde Viana do Castelo hasta Setúbal, al sur de Lisboa, ante el paso de la depresión Kristin.

Asimismo, lanzó el aviso de posibles inundaciones ante las previsiones de un deterioro de las condiciones, con fuerte viento y oleaje, lluvia y nieve.