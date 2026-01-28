Ex primera dama surcoreana espera este miércoles el veredicto en su juicio por corrupción

El fallo será emitido por el Tribunal del Distrito Central de Seúl en una audiencia prevista para las 14:10 hora local (05:10 GMT), que será televisada en directo. La Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión y una multa superior a un millón de dólares.

Kim se encuentra en prisión preventiva desde agosto, mientras que su marido, Yoon Suk-yeol, quien fue presidente de Corea del Sur entre 2022 y 2025, ya fue condenado a cinco años de cárcel en uno de los ocho procesos judiciales que enfrenta, la mitad de ellos relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, que le costó la destitución.

En este primer juicio, Kim, que ha negado los cargos, está acusada de manipulación bursátil por haber generado presuntamente ganancias ilícitas de unos 565.000 dólares entre 2010 y 2012 mediante operaciones irregulares con acciones de Deutsch Motors, distribuidor local de BMW.

También enfrenta un presunto delito de financiación política irregular, que implica igualmente al expresidente Yoon. La Fiscalía sostiene que la pareja recibió encuestas electorales sin coste durante la campaña de 2021 y comicios posteriores a través de un intermediario vinculado a Kim.

Asimismo, enfrenta cargos por aceptar sobornos en forma de regalos de lujo valorados en unos 56.000 dólares por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como la 'Secta Moon', entre abril y agosto de 2022, a cambio de favores empresariales.

La líder de la organización religiosa, Han Hak-ja, y Yun Yeong-ho, el exjefe de la sede global de la iglesia, también afrontan procesos judiciales.

Además de este caso, Kim encara un juicio por su presunta implicación en el reclutamiento masivo de miembros de la Iglesia de la Unificación para afiliarse al entonces gobernante Partido del Poder Popular (PPP), y otro por la supuesta aceptación de regalos de lujo a cambio de favores laborales dentro del Gobierno.