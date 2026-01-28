Excandidata correísta niega vínculos ilícitos y denuncia persecución tras allanamiento

El allanamiento, según explicó la Fiscalía, se enmarca en la investigación Caja chica, que indaga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos durante la campaña presidencial de 2023, que podría haberse financiado con dinero ilícito, en efectivo, procedente de Venezuela, según indicó.

"A (Daniel) Noboa (presidente de Ecuador) le dije (...) que si decía que había documentos de vinculación con el Cartel de los Soles, que los presentara (...) La RC no ha recibido un solo centavo (...) ni de Venezuela, ni de ningún cartel. Somos los únicos que presentamos los reportes de campaña a tiempo", sentenció.

"Allanaron la vivienda de mis padres, allanaron mi domicilio y no sabemos si lo hacen para tapar la corrupción de este Gobierno", declaró en la sede de RC en Quito, en una convocatoria que reunió a unas cincuenta personas entre periodistas y simpatizantes del correísmo, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Enumeró una serie de presuntos casos de narcotráfico y corrupción denunciados por su movimiento que, según dijo, no han sido investigados con el mismo rigor, entre ellos, el caso Blasti.

Este se refiere a las acusaciones de asambleístas de la RC, quienes denunciaron que en una incautación de 2,3 toneladas de cocaína en un contenedor con destino a Europa estarían involucradas, supuestamente, personas cercanas al Gobierno de Noboa.

"Este es el Gobierno de la corrupción y del narcotráfico", afirmó la excandidata presidencial.

González denunció además que, al preguntar por los motivos del allanamiento, le indicaron que el caso era reservado y que no le dieron más detalles.

"Me dijeron que no se podían tomar fotos, pero ya estaban circulando (en redes sociales). Eso es persecución política", sostuvo antes de agregar: "Me quieren callar, pero solo podrán callarme muerta. ¡No les tengo miedo!".

Durante la rueda de prensa, los simpatizantes de González corearon consignas como "¡Luisa amiga, Ecuador está contigo!", "¡Abajo la persecución!", "¡No nos callarán!" o "¡No a la injusticia!".

González perdió en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente al actual presidente Daniel Noboa, quien en los comicios del año pasado logró la reelección hasta 2029.

El manejo de las cuentas de campaña de González se encuentra bajo análisis del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacio cuestionó la falta de claridad del proceso y puso en duda la base de la denuncia que, según Correa, se realizó "con reserva de identidad".

"¿Con qué se evidencia el presunto delito de lavado de activos? Se dijo que era una denuncia secreta. Entonces, ¿quién denunció?, ¿cómo denunció?, ¿desde cuándo denunció?", se preguntó en declaraciones a EFE.

La legisladora calificó la situación de "vergonzosa" y exigió al presidente que "deje de perseguir a las voces incómodas" y empiece a trabajar.