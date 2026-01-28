Fallece Robert Royal, decano de los fotoperiodistas extranjeros en España

Decano de los fotoperiodistas extranjeros en España, documentó la transición a la democracia.

A su llegada a España a principio de los años sesenta, aterrizó en Almería (sur), donde encontró trabajo en varios rodajes del genero 'spaghetti westerns' e incluso en 1966 interpretó a un militar norteamericano afincado en España en 'Camino del Rocío', protagonizada por Carmen Sevilla y Paco Rabal.

Pronto eligió la fotografía, tanto la foto fija como la cinematográfica en documentales, campañas publicitarias y de viajes por Asia, Oriente Próximo y Estados Unidos.

Una de sus fotos más icónicas, en blanco y negro, muestra el Rolls-Royce del dictador Francisco Franco –con el nuevo Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, en su interior– cruzando la Plaza de Oriente de Madrid bajo un oscuro cielo.

Entre sus más destacados trabajos sobresalen los retratos, entre ellos el del expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez para la portada de 'Times Magazine'.

Santiago Carrillo con el puño en alto, Dolores Ibarruri (la Pasionaria) y unos jóvenes Manuel Fraga y Felipe González también fueron objetivo de sus cámaras para los múltiples encargos de los medios internacionales que entonces tenían puesta su mirada en la nueva democracia española.

Con la muerte de Franco en 1975, Royal recibió múltiples encargos de medios extranjeros para informar del azaroso paso a la democracia y en la muestra 'Fotografías Españolas 1967-2014. Recuerdos de momentos y personajes de un corresponsal gráfico en España' pudo mostrar aquel periplo de la autarquía a la modernidad.