Frederiksen: Europa se equivocó al reducir su gasto en defensa y debe rearmarse "ya"

"Tenemos que ser realistas y ver lo que está pasando", subrayó Frederiksen en referencia a los ataques del presidente estadounidense sobre Groenlandia, en una conferencia en el prestigioso centro universitario de Sciences Po de París junto al primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, en el que ambos fueron aclamados de forma repetida.

Advirtió de que "si los europeos no son capaces de defenderse por sí mismos, al final acabarán pagando el mayor precio".

A su juicio, los europeos se equivocaron al reducir su gasto militar y no sólo porque Rusia estaba haciendo lo contrario y se estaba preparando para atacar, como lo ha hecho en Ucrania, sino también porque el mensaje que enviaban a Estados Unidos era que preferían dedicar el dinero a otras cosas y que en caso de problemas contaban con que Washington les salvaría.

En la actual situación, para la primera ministra danesa "lo más importante es rearmarnos, no para 2035 como se ha decidido en la OTAN" porque a la vista de lo ocurrido en los últimos días "será demasiado tarde".

Insistió en que no se puede construir su propia estrategia dependiendo de los demás, pero también en que los europeos "necesitamos alianzas fuertes" y a ese respecto dijo que le resultaba difícil de entender que Francia se oponga al acuerdo comercial UE-Mercosur porque "acercarnos a Latinoamérica es parte de nuestra estrategia", como también acercarse a Canadá, África o India.

Frederiksen y Nielsen serán recibidos hoy por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en un nuevo gesto del jefe de Estado francés del apoyo de Francia a Dinamarca y Groenlandia, a su soberanía y a su integridad territorial.

La cita se producirá después de que haya rebajado bajado la tensión sobre la isla de soberanía danesa que había creado Donald Trump al señalar el presidente estadounidense que tenía intención de hacerse con su control porque lo consideraba necesario para la seguridad de Estados Unidos, ante las ambiciones que atribuía a China y Rusia.

Francia, como otros siete países europeos, reaccionó inicialmente con el envío de militares a Groenlandia para la realización de maniobras conjuntas y mostrar así que respondían así a la cuestión de la seguridad.

Más tarde, París propuso que se organizaran ejercicios militares allí en el marco de la OTAN, es decir con la idea de que Estados Unidos se implicara, en las que Francia estaba dispuesta a participar.