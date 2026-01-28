Grupo de 80 congresistas exige regreso a EEUU de estudiante hondureña deportada por error

López Belloza, de 19 años y quien cursaba su primer año en Babson College, fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre pasado y deportada a su país dos días después, a pesar de que un juez federal había ordenado detener su expulsión.

La joven viajaba a Texas, donde reside su familia, para sorprenderlos durante las celebraciones de Acción de Gracias.

El Gobierno Trump reconoció en una corte federal que "cometió un error" al deportar a la joven, pero dijo que no podía regresar a la estudiante a Estados Unidos, un argumento que ya había esgrimido en casos como el de Kilmar Ábrego García, que fue regresado al país en cumplimiento de una orden judicial tras ser expulsado a El Salvador.

Los congresistas en su misiva dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y al director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, advirtieron de que el "error" de ICE ya le ha causado un daño irreparable a la joven hondureña, incluyendo la interrupción de sus estudios y la obliga a perderse el inicio del semestre de la primavera de 2026.

"Agradecemos su reconocimiento del error y le pedimos que repare el daño que ha causado a esta joven y a su familia permitiéndole regresar a Estados Unidos para que pueda ejercer las opciones legales a su disposición", instaron los congresistas al Gobierno Trump.

Los legisladores también se mostraron preocupados por la deportación de López Belloza a pesar de una orden judicial, lo que parece no ser un incidente aislado.

"Nos preocupa que este incidente sea el último de una serie de casos en los que el DHS deporta a personas basándose en lo que admite que son errores y en violación de órdenes judiciales, y luego no corrige rápidamente esos errores, a pesar de las consecuencias potencialmente mortales o que cambian la vida de dichas deportaciones", indicaron los demócratas.