Investigan un caso de violencia policial contra dos mujeres musulmanas en Países Bajos

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes en el entorno de un centro comercial en Utrecht, donde la policía intervino por la tarde debido a un incidente de alteración del orden en el que estaba implicado un grupo de unas 20 personas.

En uno de los vídeos que circulan en redes sociales se observa cómo, tras una discusión verbal, una mujer con un chador (velo que cubre todo el cuerpo con una sola prenda) es conducida por un agente que porta una porra, mientras una segunda mujer camina detrás grabando con su teléfono móvil, momento en el que el agente se gira y le propina una patada, lo que parece provocar una reacción de la primera detenida contra el propio policía.

Otras imágenes, grabadas desde un ángulo distinto, muestran cómo el agente golpea con la porra a la primera mujer mientras es trasladada a un vehículo policial.

Según la policía, uno de los agentes fue "increpado e insultado por una mujer", tras lo cual se procedió a la detención de una sospechosa de 23 años por "presuntos insultos", mientras que un hombre de 39 años "intentó impedir la detención e insultó también al agente", por lo que fue arrestado por "insultos y obstrucción".

Ambos deberán responder ante la Justicia en una fase posterior.

En el comunicado, la policía reconoció que las imágenes difundidas son "impactantes" y que "plantean preguntas", incluidas cuestiones relacionadas con el racismo, pero aseguraron que las señales se toman "muy en serio" y que, basándose también en las grabaciones disponibles, se realizará una investigación adicional que incluirá el análisis de los hechos previos al incidente.