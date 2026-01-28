Irán atacará Tel Aviv en respuesta a una intervención militar de EEUU, según asesor iraní

“Cualquier acción militar estadounidense, de cualquier origen y a cualquier nivel, se considerará el inicio de una guerra y la respuesta será inmediata, integral y sin precedentes, dirigida contra el agresor, el corazón de Tel Aviv y todos los que lo apoyan”, dijo en X Ali Ali Shamkhani, asesor político y representante de Jameneí en el Consejo de Defensa del país persa.

Shamkhani, exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró por ello que “un ataque limitado es una ilusión”.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más altos en su historia tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

El mandatario aseguró hoy que la flota de barcos que envió está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela, y dijo esperar que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya ”armas nucleares”.

Trump ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos.