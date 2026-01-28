Irán comenzará a emitir permisos de conducir motocicleta a mujeres “en los próximos días”

Teherán, 28 ene (EFE) – La vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció este miércoles que el país persa comenzará a emitir permisos de conducir motocicletas para mujeres “en los próximos días”, algo que no ha ocurrido en los 47 años del establecimiento de la República Islámica.