Israel da el último adiós a Ran Givlin y cierra el capítulo de los secuestrados

Una multitud rodeó también los alrededores del estadio con banderas de Israel para acompañar a los familiares del policía y participar en un acto que muchos israelíes consideran el cierre simbólico de uno de los capítulos más dolorosos del conflicto.

"Creo que es una forma de cierre, el sentimiento de que no dejamos a nadie atrás. Esperemos que sea el último", dijo a EFE Alissa Cleiman, de 74 años.

Al funeral de Gvili asistieron el presidente israelí, Isaac Herzog, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Si no lo hubiéramos encontrado, las heridas habrían permanecido para siempre. Pero creímos, actuamos y lo encontramos. Por eso logramos lo que intentamos durante 843 días: devolver a todos nuestros hermanos y hermanas a casa", afirmó Netanyahu.

"Pese a que fue herido dos veces (durante el 7 de octubre), luchó hasta el final. Su lucha hasta la ultima bala, se recordará por generaciones. Rani y los otros secuestrados permanecerán presentes. El presidente (estadounidense Donald) Trump lo siente como como yo", añadió.

Los últimos secuestrados que permanecían en Gaza regresaron a Israel tras el acuerdo de cese el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre tras dos años de ofensiva israelí en Gaza, que causó más de 71.000 muertos en el enclave palestino

Desde el día 13 de ese mes comenzaron las liberaciones, con la entrega de los 20 rehenes que seguían con vida, mientras que los cuerpos de los 28 fallecidos fueron repatriados progresivamente tras largas labores de búsqueda.

Esa etapa concluyó la noche del 26 de enero, cuando el cuerpo de Gvili volvió a Israel.

Ran, un soldado de 18 años que acudió al funeral, dijo a EFE que asistió para rendir homenaje al sargento, a quien considera un héroe por haberse enfrentado a miembros de Hamás para defender la vida de otros israelíes durante el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que las milicias palestinas asesinaron a 1.200 personas en territorio israelí.

"Es el final de un periodo largo en el que tuvimos secuestrados y el momento de rendir homenaje al último de ellos. Representa algo mucho más grande", expresó.

Entre los asistentes a la despedida de Gvili se encontraban amigos, familiares y antiguos compañeros.

La madre de Ran Gvili, Tali Gvili, afirmó en un emotivo discurso que desde octubre de 2023 se ha hablado tanto de él que ahora es "el hijo de todos".

"Te conocen, Rani, no solo aquí sino en todo el mundo. Rani, saliste a defenderlos a todos", aseguró.

Las lágrimas y las palabras de agradecimiento se repitieron entre quienes durante 843 días esperaron su regreso.

Patricia Ojana, de 53 años, dijo a EFE entre lágrimas que espera que este cierre permita a Israel avanzar y comenzar a reparar el daño que todo este tiempo causó en su sociedad.

"Ahora tenemos una nueva etapa, etapa en la que tenemos que levantarnos, progresar y reparar lo que pasó", concluyó.