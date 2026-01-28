Japón acusa a China de "continuos avances" marítimos entre visita de oficial de EE.UU.

Cuatro buques chinos atravesaron aguas internacionales entre las islas japonesas de Okinawa y Miyako entre la pasada noche y este miércoles, entre ellos un destructor de misiles guiados, dijo el ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, en la red social X.

Las Fuerzas de Autodefensa Marítimas niponas desplegaron en respuesta una patrullera de los guardacostas y dos aviones, para realizar "tareas de vigilancia y recopilación de información".

"China está intensificando sus actividades militares alrededor de Japón, incluyendo continuos avances frecuentes en el Océano Pacífico a través de la llamada primera cadena de islas, como en este caso", dijo Koizumi, mientras continúa la tensión entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán.

La primera cadena de islas es un concepto estratégico que comúnmente se refiere a la línea comprendida entre las islas Kuriles y Singapur, pasando por Japón, Taiwán y Filipinas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las declaraciones del ministro de Defensa japonés coinciden con la visita al archipiélago del subsecretario para asuntos políticos del Pentágono, Elbridge Colby.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un viaje durante el que Colby espera estudiar cómo reforzar "de forma rápida y significativa la disuasión a lo largo de la primera cadena de islas", dijo en X, antes de reunirse con el viceministro de Exteriores japonés, Takehiro Funakoshi.

Ambos acordaron "seguir reforzando" sus capacidades conjuntas de "disuasión y respuesta", según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés.

Las quejas de Tokio tienen lugar en un contexto de tensión con China después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, afirmara que el uso de la fuerza por parte de Pekín contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.