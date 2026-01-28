Jerome Powell sigue viendo "tensión" en el equilibrio entre baja inflación y pleno empleo

"El riesgo al alza en la inflación y en el empleo han decrecido, pero todavía existen, por lo que sigue habiendo cierta tensión entre ambos mandatos", indicó Powell en la rueda de prensa posterior a la decisión sobre los tipos de interés del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de este miércoles.

Powell mantuvo la cautela sobre si esa tensión está equilibrada y consideró que no es fácil determinar ese punto aunque la política monetaria actual "está en un buen lugar".

El presidente de la Fed, que en mayo debería abandonar el banco central, dijo que la inflación es elevada en bienes, debido al impacto de los aranceles del presidente Donald Trump, pero hay señales de "desinflación" en el sector servicios.

La inflación PCI en diciembre fue del 2,7 %, por encima de la cota del 2 % marcada por la Fed, mientras que el desempleo se situó en diciembre en el 4,4 %, donde parece haberse estabilizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El FOMC acordó este miércoles mantener los tipos sin cambios en el rango del 3,5 y 3,75%, después de acometer una rebaja de un cuarto de punto en diciembre.