La auditoría de la mina de 10.000 millones de dólares cerrada en Panamá culminará en abril

"La auditoría de la mina está en proceso, es integral (...), una vez termine en abril tendremos información veraz de todo lo que ocurrió en la mina", declaró Navarro a los periodistas en el marco de la inauguración de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, bautizado como el Davos latinoamericano.

La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, es la única explotación de ese mineral en el país. Quedó inhabilitada luego de que el contrato de concesión fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema, lo que supuso la pérdida de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos.

La información del audito integral permitirá al Gobierno del presidente José Raúl Mulino "enfrentar este problema heredado" y estar preparado para anunciar "a mediados de año" la decisión sobre si permanece inhabilitada o se retoma su explotación, sostuvo este miércoles Navarro.

En cualquier caso, "todo lo que se haga se hará con una férrea supervisión ambiental, tal como lo estamos haciendo ahora" y bajo un "mucho rigor técnico", destacó el jefe del despacho de Ambiente.

La auditoría integral, estructurada a seis meses, es desarrollada por la empresa SGS Panamá Control Services Inc., cuyo contrato fue refrendado por la Contraloría panameña en octubre pasado.

El proceso de auditoría está centrado "en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes de la fase de construcción y 10 del periodo de operación de la mina", abarcando "lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el propósito de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura", dijo en su momento el Ministerio de Ambiente.

El presidente Mulino ya ha dicho que confía en que en junio próximo su Gobierno anunciará la decisión sobre el futuro de la mina, tras conocer los resultados de una auditoría integral en marcha "y la opinión de los expertos internacionales que determinarán la viabilidad o no de un proyecto que siempre debe ser sostenible y beneficioso a los intereses del país".

La reapertura de la mina es tema que gravita en Panamá: los ambientalistas y sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave, sectores económicos y una parte de la población claman por su reactivación.