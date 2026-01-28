La Berlinale presenta la composición del jurado que entregará con Wenders el Oso de Oro

Marcus Green, junto al cineasta nepalí Min Bahadur Bham, el director indio Shivendra Singh Dungarpur, la realizadora japonesa HIKARI y la productora polaca Ewa Puszczyńska componen el jurado internacional del festival berlinés, informó en un comunicado la organización del certamen.

En diciembre del año pasado se dio a conocer que Wenders encabezaría este grupo como "una de las voces más influyentes del cine internacional", según la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle.

Marcus Green es un guionista, director y productor "conocido por su narrativa auténtica y socialmente comprometida", con cintas como 'King Richard' (2021), protagonizado por Will Smith, que le cosechó seis nominaciones al Oscar.

Además, más recientemente, dirigió y coescribió el biopic 'Bob Marley: One Love' (2024) y actualmente trabaja en un proyecto con Marvel Studios y una película biográfica sobre el golfista Tiger Woods.

Min Bahadur Bham es un cineasta clave en la nueva ola cinematográfica nepalí, "conocido por llevar el alma del Himalaya a la escena mundial".

Su ópera prima, 'The Black Hen' (2015), recibió el Premio Fedeora a la Mejor Película en Venecia y fue la candidata oficial de Nepal a los Oscars.

Por su parte, la actriz Bae Doona alcanzó renombre con la película 'Barking Dogs Never Bite' (2000), del oscarizado director de 'Parásitos' (2019), Bong Joon-ho.

Sin embargo, es conocida internacionalmente por su participación en 'Cloud Atlas' (2012) y 'Jupiter Ascending' (2015), así como en 'Sense8' de Netflix (2015-2018).

Dungarpur ha creado numerosos anuncios y documentales galardonados, como 'Celluloid Man' (2012), que ganó dos Premios Nacionales de Cine y se proyectó en más de 50 festivales internacionales.

HIKARI es una galardonada directora, escritora y productora japonesa radicada en Los Ángeles y, entre sus trabajos, se incluyen la dirección del episodio piloto de la serie de Netflix, ganadora de un Emmy, 'Beef' (2023).

También, coescribió y dirigió su segundo largometraje recientemente, 'Rental Family' (2025), protagonizado por Brendan Fraser.

El sexto y último miembro del jurado es la productora polaca Puszczyńska, que colaboró ​​con el cineasta David Lynch en 'Inland Empire' (2006) y cuyo trabajo incluye en 'Ida' (2013), que le trajo el reconocimiento internacional y un Oscar.

Entre sus éxitos más recientes, también destacan 'The Zone of Interest' (2023), de Jonathan Glazer, ganadora del Óscar a la Mejor Película Internacional, y 'A Real Pain' (2024), de Jesse Eisenberg.

La 76ª edición de la Berlinale tendrá lugar en Berlín del 12 al 22 de febrero.