La Bolsa de Londres baja un 0,52 % antes de conocerse la decisión la Fed sobre los tipos

En este contexto, el índice principal londinense, FTSE 100, retrocedió 53,37 puntos, hasta 10.154,43, mientras que el secundario FTSE 250 disminuyó un leve 0,06 %, hasta 23.390,63 puntos.

Los inversores permanecen atentos a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés, que se prevé mantenga sin cambios ante la persistente inflación y la debilidad del mercado laboral en ese país.

La firma de moda de lujo británica Burberry encabezó las pérdidas de la jornada en la City, pues sus acciones cayeron un 4,70 %, seguido de la empresa de ingeniería Smiths Group, que perdió un 3,29 % y los laboratorios farmacéuticos AstraZeneca, que cedieron un 2,68 %.

Entre los ganadores de la sesión estuvieron la compañía minera Endeavour Mining, que aumentó un 4,28, junto a la empresa de energía y metales Metlen, que sumó un 4,27 % y el fondo de inversión Scottish Mortgage Investments, que creció un 2,11 %.

