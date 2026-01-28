La bolsa española cae el 1,1 % y se acerca a 17.600 puntos por la bajada de la banca

Después del récord del martes por encima de 17.800 puntos, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, perdió 196,5 puntos, ese 1,1 %, hasta situarse en los 17.607,6 puntos. En el año sube el 1,73 %.
La subida del 0,13 % de Wall Street esta tarde permitía que la bolsa española redujera sus pérdidas y cerrara por encima de 17.600 puntos, pese a la caída de los bancos y de las plazas europeas. El barril de petróleo Brent subía el 0,71 % y se negociaba a 68,05 dólares.
De los grandes valores destacó la bajada del 2,82 % de BBVA, la segunda mayor del IBEX, mientras que Banco Santander cedió el 1,76 % e Inditex el 0,55 %.
Telefónica subió el 1,05 % (cuarta empresa más alcista del IBEX), Repsol el 1,04 % (quinta) e Iberdrola el 0,13 %.
