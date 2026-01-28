La borrasca Kristin se cobra su primera víctima mortal en Portugal

El portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Paulo Santos precisó en declaraciones a EFE que el accidente se produjo en la localidad de Vila Franca da Xira.

El responsable añadió que hay "varios" bomberos que han resultado heridos y que hay "decenas" de personas desalojadas.

Según sus datos, durante esta noche han registrado más de 1.500 incidencias, siendo los distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria y Coimbra los que más daños han sufrido por el temporal, que ha generado fuertes ráfagas de viento.

En concreto, han notificado "incontables" caídas de árboles, daños en edificios y carreteras y la caída de una noria en la localidad de Figueira da Foz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, en la región de Leiria ha habido cortes en las comunicaciones telefónicas y cortes de electricidad que todavía no han sido restablecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es una situación compleja que todavía estamos analizando, y estamos reforzando el distrito (de Leiria) con equipos de bomberos de otros puntos del país", aseveró Santos, que espera que esta jornada sirva para "restablecer la normalidad".

La ANEPC anunció ayer, martes, que elevaba "el nivel de preparación especial" de los medios operacionales al máximo en la mitad norte de la costa, desde Viana do Castelo hasta Setúbal, al sur de Lisboa, ante el paso de la depresión Kristin.

Asimismo, lanzó el aviso de posibles inundaciones ante las previsiones de un deterioro de las condiciones, con fuerte viento y oleaje, lluvia y nieve.