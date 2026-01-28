La hija de González Urrutia dice que su esposo tiene prohibido declarar tras excarcelación

"No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso", indicó Mariana González en su cuenta de X.

En este sentido, precisó que a Tudares se le estableció un "régimen de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y 'prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación, así como realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico'".

"Gracias por el respeto, comprensión y empatía ante lo que aquí estamos comunicando, con el fin de cumplir, como nos corresponde, con las medidas judiciales que se le han establecido a Rafael", añadió Mariana González.

El yerno de González Urrutia fue excarcelado la semana pasada luego de "380 días de una injusta detención" y de "haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada", según informó su esposa el pasado 22 de enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, junto al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos también excarcelados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En diciembre pasado, Tudares fue condenado a 30 años de prisión acusado de delitos de conspiración y terrorismo, algo que varias ONG y opositores rechazaron al afirmar que se trataba de un arresto por motivos políticos debido a que es el yerno de González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al insistir que venció a Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024.