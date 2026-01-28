La Junta de Paz de Trump divulga casi una treintena de miembros fundadores

La Junta de Paz publicó en X una serie de mensajes lo largo de varias horas en los que daba la "bienvenida" a cada país a esta "creciente organización internacional", con una imagen simple en la que constaba el nombre y la bandera del estado junto a la estadounidense.

Esta semana, la Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo, que busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Muchos de los miembros fundadores revelados hoy son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar, figuran los de Asia central y el sudeste asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay, y del norte de África, Egipto y Marruecos.