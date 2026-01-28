La ONU denuncia ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego y grave crisis humanitaria

El Coordinador Especial Adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, dijo hoy en una sesión del Consejo de Seguridad que, aunque la segunda fase del plan de alto el fuego representa "una oportunidad" para la reconstrucción de Gaza, la situación humanitaria sigue siendo "grave" y que "la mayoría de la población aún necesita asistencia básica".

Alakbarov destacó que "los enfrentamientos con milicias palestinas persisten" y que hay "ataques a diario" en las cercanías o más allá de la llamada 'línea amarilla', una demarcación tras la que las tropas israelíes continúan apostadas y desde la que abrieron fuego en numerosas ocasiones contra la población.

El diplomático azerbaiyano enfatizó que la desmilitarización de la Franja es "esencial".

"Es necesario que Israel cumpla sus compromisos para que las agencias humanitarias puedan operar a gran escala y llevar la ayuda a quienes más la necesitan", afirmó.

Asimismo, calificó de "crítica" la situación en Cisjordania, donde la Autoridad Palestina enfrenta "una creciente crisis fiscal" que llevó a la reducción de servicios esenciales mientras "Israel retiene cerca de 2.500 millones de dólares de ingresos de aduanas".

Según el alto funcionario, las políticas del Gobierno israelí favorecieron "la expansión de asentamientos, las demoliciones y los desplazamientos forzados" .

También denunció "violencia por parte de los colonos, en ocasiones respaldada por las fuerzas de seguridad".

Todas estas acciones, advirtió, "fragmentan el territorio palestino y dificultan los avances hacia un acuerdo de paz basado en la solución de dos Estados".

Por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, exigió en la misma sesión el desarme total de Hamás para avanzar en la segunda fase del plan de paz en Gaza.

Según Danon, la decisión ahora "recae en Hamás", pues si el grupo acepta su desarme total se podrá avanzar en la aplicación de esta segunda fase.

Esta nueva etapa contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza.