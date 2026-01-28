La Policía israelí mata a un palestino en un puesto de control cercano a Jerusalén

En un comunicado, la Policía explica que el hombre se acercó a pie al puesto de control, que separa el sur de Jerusalén de Belén, ubicada en el territorio de Cisjordania.
Cuando llegó a la inspección de seguridad, según la nota, presentó una identificación ante los agentes y, en un momento dado, "sacó un cuchillo".
"El personal de seguridad del puesto de control abrió fuego y lo neutralizó", añade la Policía, que no reporta heridos entre sus fuerzas.
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó de que el hombre se llamaba Qusai Maher Ismail Halaika y tenía 28 años.
