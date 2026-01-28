La policía suiza investiga posibles fraudes en la recolección de firmas para referendos

Los registros se llevaron a cabo el martes en varias zonas del país, y estuvieron acompañados de interrogatorios a personas con posible vinculación con el caso, indicó un comunicado de la Fiscalía.

La operación se lleva a cabo a raíz de denuncias recibidas desde 2022 en torno a una veintena de "iniciativas populares federales".

El país organiza hasta cuatro veces al año jornadas de referendos en las que los suizos deciden sobre diferentes cuestiones de alcance nacional, cantonal o local.

En el caso de las iniciativas populares, éstas buscan que sus propuestas se traduzcan en cambios de la Constitución federal, por lo que deben recolectar 100.000 firmas en el plazo de 18 meses.

La Fiscalía señaló que recibe nuevas denuncias sobre este tipo de posibles fraudes "de forma continua" y subrayó la dificultad de investigar a los recolectores de firmas ya que no existen normativas que les obliguen a identificarse.

Muchos de ellos "son frecuentemente jóvenes trabajadores con domicilio en el extranjero", señaló el ministerio público, añadiendo que junto a la policía federal ha desarrollado sistemas informáticos, que emplean inteligencia artificial, para asistir en el lento proceso de autenticación de las firmas.