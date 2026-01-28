La prima de riesgo de Ecuador cae a los 413 puntos, el valor más bajo en más de once años

El índice 'riesgo país', que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo, no registraba un valor tan bajo desde el 3 de noviembre de 2014, cuando marcaba 411 puntos.

El valor actual de 413 enteros marca un nuevo pico mínimo en la gestión del actual presidente, Daniel Noboa, que ha logrado controlar y rebajar este índice mediante una serie de reformas para reducir el déficit fiscal con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Al llegar al poder en 2023, Noboa advirtió que había riesgo de que Ecuador incurriere en 'default' (insolvencia) para atender la deuda externa en 2026, al asumir el mando con un déficit de alrededor de 4.800 millones de dólares, equivalente a casi el 5 % del producto interior bruto (PIB).

En ese periodo la prima de riesgo ha pasado de estar por encima de los 2.000 puntos al presentar un descenso continuado que lo sitúa ahora ligeramente por encima de las 400 unidades.

Entre las medidas tomadas por Noboa en este periodo figura el incremento del impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 % y la disminución o incluso eliminación de los subsidios a las gasolinas más consumidas al diésel.

Asimismo, realizó fuertes recortes en la administración pública al reducir el Gobierno de 20 a 14 ministerios, lo que también contemplada el despido de alrededor de 5.000 funcionarios.

Esto ha llevado a que Ecuador vuelva a emitir bonos internacionales por primera vez en siete años, con una emisión el lunes por hasta 4.000 millones de dólares, de ellos 2.200 millones de dólares con vencimiento al 2034 y 1.800 millones de dólares con vencimiento al 2039, bajo una tasa de interés promedio del 8,975 % al año.