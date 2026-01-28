La UE publica el cambio en reglas de origen de productos agrícolas y de pesca de Marruecos

La decisión, con efecto retroactivo al 3 de octubre pasado, es el resultado de la modificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Marruecos pactado en esa misma fecha en un movimiento de última hora para salvar el convenio bilateral y cumplir la sentencia del Tribunal de la UE que lo había anulado.

La modificación supuso extender las preferencias arancelarias previstas en el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental, además de sustituir al pacto anulado por el tribunal.

Con este cambio, en los productos del Sáhara Occidental se debería indicar que su lugar de origen es ese territorio, antigua provincia española ocupada ahora en gran parte por Marruecos, aunque no le pertenece.

El texto publicado hoy es una decisión del Consejo de Asociación UE-Marruecos para garantizar "su aplicabilidad a los productos originarios del Sáhara Occidental y la continuación del comercio", en particular del sector de las frutas y hortalizas y el de la pesca.

En 2019 el Frente Polisario, grupo que reclama la independencia total del Sáhara Occidental, interpuso varios recursos judiciales de anulación contra los acuerdos sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los Veintisiete y aplicables a ese territorio sin el consentimiento del consentimiento del pueblo saharaui.