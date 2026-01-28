Las tensiones entre EEUU y Europa por Groenlandia generan pesimismo en la economía suiza

El índice publicado este miércoles, que por encima de cero mostraría optimismo y en diciembre se situaba en 6,2 puntos, se ha desplomado hasta los -4,7 puntos en enero.

Apenas dos meses antes, en noviembre, el índice había ascendido a su nivel máximo en 10 meses (12,2 puntos), tras lograrse un principio de acuerdo entre Suiza y Estados Unidos para la reducción de aranceles.

Los analistas económicos suizos consultados en el informe prevén que el crecimiento del PIB nacional sea del 1,1 % este año y del 1,3 % en 2027.