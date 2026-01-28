Líderes religiosos alzan la voz en Miami ante la "crueldad" y muertes por ICE en EE.UU.

Curas y feligreses protestaron con oraciones frente a la Corte de Inmigración de Miami, en el centro de la ciudad, para denunciar la muerte de 32 migrantes bajo custodia del ICE en 2025, y seis más en lo que va de 2026, además de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses baleados por agentes migratorios en Mineápolis, Minesota.

"Estamos experimentado el devastador impacto de la políticas migratorias inhumanas en los miembros de nuestra comunidad, amigos y familiares, incluyendo la pérdida de vida. Recordamos en particular a Renee Good y Alex Pretti", exclamó Brian Strassburger, padre jesuita de Brownsville, ciudad en la frontera de Texas con México.

Los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad tras una misa bilingüe en la Iglesia Gesu, la parroquia católica más antigua de Miami, con pancartas como '¡No están solos!', 'Los refugiados e inmigrantes son bienvenidos aquí' y 'Jesús era un refugiado y le diste la bienvenida'.

El recorrido culminó en la corte de inmigración junto al río Miami, donde, según recordó Strassburger, se han reportado casos de "hombres enmascarados" que esposan y detienen a migrantes después de sus audiencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Venimos aquí pidiendo a Dios que nos dé la gracia y el valor de defender los derechos y la dignidad de todas las personas contra la crueldad y la deshumanización porque somos una sola familia humana", expresó el cura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El rol de los líderes religiosos en la defensa de los migrantes ha adquirido renovada visibilidad tras la polémica en Minesota, donde otros grupos religiosos denunciaron el arresto de más de 100 miembros del clero en una protesta contra las deportaciones el viernes pasado en el aeropuerto de Saint Paul-Mineápolis (MSP).

Además, los curas recordaron ahora que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) emitió un mensaje en noviembre pasado para expresar su "clima de temor y ansiedad ante las prácticas de perfilamiento y la aplicación de las leyes migratorias" durante la Administración del presidente Donald Trump.

Ellie Hidalgo, codirectora del grupo religioso Discerning Deacons, señaló a EFE que los católicos deben alzar la voz por los migrantes porque "se tiene que defender esos derechos y los valores de Jesús".

"Nos preocupa mucho que los valores cristianos que han sido fundamentales en este país ya no se están viviendo. Mi camisa dice: 'Fui extranjero y me diste la bienvenida'. Jesús decía: 'Ame a su prójimo como a uno mismo'. Estos son valores principales", comentó.

La procesión refleja el creciente descontento nacional por el despliegue migratorio de Minesota, las muertes de Good y Pretti en Mineápolis y las manifestaciones contra los agentes federales, acusados de abusar del uso de la fuerza en sus operativos.

Pero los manifestantes alertaron de que también hay denuncias de abusos en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis culpó este lunes a su homólogo de Minesota, Tim Walz, de la violencia en Mineápolis, además de reafirmar el apoyo de su estado a ICE y presumir del arresto de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses.

"Lo que yo escucho mucho es la separación de familias (en Florida), familias que estaban pidiendo a auxilio, que ya tenían décadas viviendo aquí o muchos años, tenían casa, trabajo, vivienda, iglesia y de pronto están separando a las familias de una manera muy cruel. Y esto tiene que parar", pidió Hidalgo.