Los nacionalistas letones celebran condena a 10 años de cárcel a activista prorruso

Allí, según la fiscalía, hizo afirmaciones falsas y exageradas de que Letonia estaba persiguiendo a los rusos y reprimiendo el uso del idioma ruso.

Según la acusación, también dijo que una de las soluciones para frenar el "etnocidio contra los rusos" podría ser una invasión rusa de los países bálticos, incluida Letonia.

El sitio web se dirige a un público mayoritariamente letón y conservador. El recién formado movimiento juvenil nacionalista Austoša Saule (El Sol Naciente) celebró también la sentencia en una publicación en redes sociales, señalando que su presidente, Raivis Zeltītis, había presentado el año pasado una denuncia sobre las actividades de Gapaņenko que dieron lugar a la imputación.

El abogado del activista prorruso declaró a los medios locales que decidiría si apela la sentencia de 10 años una vez que se dispusiera del texto completo de la decisión del tribunal de distrito. La sentencia de diez años también incluye tres años de libertad condicional y podría reducirse por el tiempo cumplido, ya que Gapoņenko lleva en prisión desde febrero pasado.

Publicista y activista político de organizaciones étnicas rusas y prorrusas en Letonia, ha sido acusado anteriormente de actividades contra la independencia de Letonia.

Algunos comentarios en redes sociales se mostraron escépticos ante la sentencia de Gapoņenko. 'Diez años por decir tonterías es demasiado', escribió un comentarista en X, señalando que un exdiputado y ministro letón había sido condenado a ocho años y seis meses por espiar y proporcionar información secreta a los servicios de inteligencia rusos.