Los presos políticos en Venezuela, ¿excarcelados o liberados?

A medida que se conocen más nombres de personas que salen de los centros de reclusión, las ONG aclaran que se trata de excarcelaciones de presos políticos y no de liberaciones.

"Hemos insistido en que se trata de excarcelaciones, porque estas personas se mantienen judicializadas, se les otorgaron (...) medidas sustitutivas a la privativa de libertad", explicó a EFE la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

Es así como los presos políticos que han abandonado las cárceles en las últimas semanas enfrentan, según Tineo, la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales, entre otros.

También el activista Diego Casanova, de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló recientemente a EFE que a los excarcelados "los han amenazado" y les prohíben relatar "todo lo que ocurrió" en las cárceles.

Las ONG argumentan, en ese sentido, que estas personas no han sido liberadas plenamente, ya que -aseguran- en cualquier momento pueden volver a prisión.

"De hecho, hay antecedentes de personas que también en algún momento fueron excarceladas en procesos como actualmente está ocurriendo en Venezuela y, transcurrido el juicio, se dictaron sentencias condenatorias y esas personas fueron devueltas nuevamente a prisión", apuntó Tinedo.

La activista indicó que estos litigios violan las normas relativas al debido proceso "desde su inicio", porque - advirtió- los presos políticos no han podido designar a abogados de confianza que ejerzan "plenamente" su defensa judicial.

"Son personas que siguen en procesos judiciales, además enfrentando cargos de delitos muy graves que suponen las penas máximas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano", añadió.

La mayoría de los presos políticos en Venezuela son acusados de delitos como traición a la patria y terrorismo.

Justicia, Encuentro y Perdón ha pedido que las personas incluidas en las excarcelaciones deben ser "liberadas de forma plena", al advertir que han sufrido "detenciones arbitrarias por razones políticas".

"Es necesario que esos procesos judiciales que están viciados, sean anulados y que estas personas definitivamente tengan una libertad plena y absoluta", subrayó la coordinadora de JEP.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de excarcelación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad y las condiciones de esta medida.

La decisión se conoció tres días después de que su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juró al cargo después de la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en EE.UU., país con el que Caracas ha inaugurado una etapa de acercamientos dominados por el tema petrolero.

La ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en Venezuela, ha verificado 266 liberaciones de personas desde el 8 de enero.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, asegura que han sido excarceladas 808 personas que cometieron delitos desde "antes de diciembre" y niega la existencia de presos políticos.