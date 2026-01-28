Lula: "Defender el Canal de Panamá es defender comercio basado en reglas multilaterales"

Lula reiteró su respaldo a la soberanía panameña sobre el paso navegable en una comparecencia ante la prensa posterior a una reunión bilateral con su colega panameño, José Raúl Mulino, durante la cual se firmaron acuerdos comerciales y se revisaron las relaciones bilaterales.

"Defender la neutralidad del Canal es defender un comercio internacional justo, equilibrado y basado en reglas multilaterales", afirmó Lula.

Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en el 2025 por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar el Canal interoceánico alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con China.

Este capítulo de tensión parece haberse superado ya, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.

El líder izquierdista brasileño recordó este miércoles que en agosto pasado, durante una visita de Mulino a Brasil, ya expresó que su Gobierno "apoya integralmente la soberanía de Panamá sobre el Canal", que administra la nación centroamericana desde hace más de 25 años y luego de que se lo traspasara Estados Unidos, que lo construyó a inicios del siglo XX y operó por más de ocho décadas.

"Envié al Congreso Nacional Brasileño la propuesta de adhesión formal (de Brasil) al protocolo de neutralidad del Canal", el tratado que rige a la vía acuática de 82 kilómetros y por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, comentó Lula.

Panamá, desde "hace casi tres décadas, administra de forma eficiente, segura y no discriminatoria esa vía fundamental para la economía mundial", afirmó.

Se dijo además "impresionado por el salto estructural, tecnológico y operacional dado desde 2012, cuando vi las esclusas por la última vez", por el Canal, cuyas nuevas esclusas, operativas desde 2016, visitó este miércoles junto a otros dignatarios latinoamericanos que se encuentran en Panamá por un foro económico regional inaugurado este día.

"El Canal también es referente de la gobernanza climática, con iniciativas innovadoras como la cuota para los navíos que utilizan combustibles sostenibles", resaltó Lula.

Panamá puso en servicio en 2016 un tercer carril que permite el paso de buques con más del triple de carga que las esclusas centenarias, un proyecto con un costo de más de 5.000 millones de dólares y que multiplicó los ingresos y valor estratégico de la vía.

El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.