Lula y Kast apuestan por la seguridad y la estabilidad regional

Los líderes progresista y de derecha se reunieron en la noche del martes en Ciudad de Panamá, al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que empieza hoy en el país centroamericano.

El encuentro, que se prolongó por cerca de una hora, dejó el compromiso de profundizar las relaciones bilaterales y ampliar la coordinación en materia de seguridad pública.

Según un comunicado de la Presidencia brasileña, el líder progresista destacó el proyecto Rutas de Integración Suramericana, que prevé la construcción de corredores bioceánicos con puertos chilenos para fortalecer la conectividad entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile.

Ambos mandatarios también manifestaron su disposición a ampliar la cooperación en áreas como infraestructura, energías renovables, comercio y turismo, y encargaron a sus ministros de Relaciones Exteriores que se reúnan en los próximos meses para dar seguimiento a los acuerdos.

La víspera, Kast ya había manifestado que la colaboración entre ambos países podía "liderar el cambio" que la región necesita en materia de seguridad, progreso económico y superación de la pobreza.

El foro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y conocido como el Davos latinoamericano, celebra en la capital panameña su segunda edición con el objetivo de debatir cómo posicionar a la región en el escenario global.

Además de Lula y Kast, confirmaron su participación los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.