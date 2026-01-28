Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela

"Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro", declaró a la prensa en Washington tras reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Machado se cuestionó si Petro "está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar" como la jueza María Lourdes Afiuni, arrestada en 2009.

La líder opositora subrayó que bajo el chavismo "no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular".

"La justicia internacional ha actuado y nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley. Por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso", expresó.

Petro, quien la próxima semana viajará a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que Maduro está "secuestrado" en Estados Unidos y pidió que sea devuelto para ser juzgado por la Justicia venezolana.

"Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un discurso este martes en un hospital de Bogotá.