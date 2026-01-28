Macron condecora al último vocero de periódicos de París

"Esta condecoración reconoce una trayectoria excepcional y más de 50 años de servicio a la prensa escrita y a la cultura local", destacó el Palacio del Elíseo en un comunicado.

La Presidencia francesa también destacó que la vida de Akbar, "emblemático vendedor ambulante de Saint-Germain-des-Prés", es "un modelo de altruismo e integración, que se ha convertido en símbolo y guardián de una tradición francesa".

"Su nombre quizá muchos no lo conozcan aquí, pero su voz seguro que todo el mundo la ha escuchado, es una entonación, un tono, un estilo, es la voz del distrito sexto, que cada domingo, al igual que todos los días de la semana, con voz cálida, que durante más de cincuenta años vocea en las terrazas de Saint-Germain, se abre un camino entre las mesas de los restaurantes: 'ya está, Le Monde", rememoró Macron en su discurso hoy en el Elíseo.

Se da la circunstancia de que Macron era cliente suyo cuando era estudiante en la universidad de Sciences Po.

"Antes de convertirse en un ícono de la vida parisina", Macron recordó que Ali Akbar, fue un inmigrante paquistaní llegado a París a principios de la década de los 70, a los 20 años.

Su sueño era "huir de la miseria" y "ganar suficiente dinero para comprar una bella casa a su madre", continuó el presidente francés en la ceremonia celebrada en el Elíseo.

Entre sus clientes, destacó Macron, se encuentran destacados personajes de la vida política, económica y social francesa.

"Querido Ali, usted forma parte de las personas que Francia se enorgullece de acoger (...) Es un magnifico ejemplo, de hombres y mujeres que han escogido huir de la miseria para escoger la libertad y que han construido una vida que hace a nuestro país más fuerte", dijo Macron, tras darle las gracias por su trayectoria.

Para Ali, la medalla no es solo un premio personal, "es como un homenaje a todos los que fuimos parte de esta historia", explicó en agosto pasado a EFE, convencido de que representa a una profesión que desaparece, víctima de las nuevas tecnologías.

Su trayectoria en Francia comenzó en hostelería. Recién llegado desde Pakistán trabajó como camarero, viviendo durante varios años en la calle mientras se adaptaba a la ciudad. Para ayudar a su madre y a su familia en su país, les enviaba parte de sus ingresos.

Descubrió la venta ambulante de periódicos y se quedó en el Barrio Latino. Con la digitalización y el cambio de hábitos informativos, se convirtió en el último voceador de París.

Trabaja los siete días de la semana y asegura que seguirá en activo mientras la salud se lo permita. Su rutina empieza temprano, con fajos de periódicos bajo el brazo, y se prolonga hasta la tarde por cafés, librerías y terrazas del barrio, donde muchos lo saludan por su nombre.

Vende sobre todo el diario Le Monde, que es el más demandado en este barrio de intelectuales y burgueses bohemios. Cada día reparte entre 50 y 60 ejemplares y sus ingresos rondan los 50 euros diarios. Sin embargo, nunca ha abandonado el oficio, que considera parte de su identidad. "Soy libre, no dependo de nadie. Me divierto con este trabajo", aseguraba.