Merz asegura que no tiene motivos para dudar de la salud de Trump

"Mis encuentros con el presidente Trump no me dan ningún motivo para dudar de su salud", dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín junto al primer ministro rumano, Ilie Bolojan.

"Cumplirá 80 años en junio, pero tengo la impresión de que está a la altura del cargo. No tengo ni el menor indicio para pensar que eso sea de otra manera", agregó el jefe del Ejecutivo germano.

A principios de mes, Trump afirmó en su red social, Truth Social, tener una "perfecta salud" y haber obtenido las máximas calificaciones en una prueba cognitiva realizada recientemente por sus médicos oficiales.

"Los médicos de la Casa Blanca acaban de informar de que gozo de 'PERFECTA SALUD' y que obtuve una calificación perfecta (es decir, respondí correctamente al 100 % de las preguntas) en mi examen cognitivo por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer", dijo Trump.

Desde que volvió a la Casa Blanca hace un año, su estado de salud ha generado especial interés en los medios de comunicación, por, entre otras cosas, la reciente aparición de un hematoma en su mano izquierda, que el propio Trump dijo se debía a un golpe con una mesa y a su alto consumo de aspirinas.

"Estoy muy bien. Me la golpeé con una mesa y me puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema. Me la golpeé. Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moratón", respondió el pasado viernes Trump al ser preguntado por un reportero en el camino de regreso de Davos (Suiza) a Washington a bordo del avión Air Force One.