Merz cree que se puede ratificar ya acuerdo comercial con EE.UU., pero lanza aviso a Trump

En una rueda de prensa en Berlín con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, Merz recordó que la semana pasada el Parlamento Europeo aplazó el proceso de ratificación del pacto comercial con Estados Unidos, después de que en medio de la crisis ocasionada por las aspiraciones de Trump de anexionarse Groenlandia el mandatario anunciase nuevos aranceles a ocho países europeos.

El canciller indicó que parte de la base de que ahora que la "amenaza" del presidente estadounidense ha sido retirada, se dan los "requisitos" para completar el proceso, aunque subrayó que todavía hay dos capítulos abiertos, pues hace falta llegar a un acuerdo final sobre los aranceles al aluminio y al acero.

"Ya lo he dicho aquí en Alemania y al Gobierno estadounidense: hemos alcanzado un acuerdo que a expensas de la UE ofrece aranceles más bajos en Europa, mientras que hay que pagar aranceles más altos en EE. UU. No estamos dispuestos a aceptar un empeoramiento (de las condiciones)", remachó.

Merz advirtió de que la incertidumbre sobre los aranceles "no afecta solo al comercio transatlántico, sino también a las inversiones en EEE. UU.".

Por ello, el Gobierno en Washington debería tener interés en que se cumpla lo acordado, en lugar de perjudicar sus propias expectativas económicas con "declaraciones diarias de que se hará otra cosa", apostilló, en alusión a la línea en ocasiones errática de Trump.

Durante la rueda de prensa, el canciller también agradeció a Rumanía su disposición a votar a favor de la ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur y explicó que ha hablado asimismo con Bolojan sobre el pacto con la India.

"Espero que también aquí podamos alcanzar un consentimiento conjunto y que sobre todo este acuerdo pueda entrar pronto en vigor. En este sentido también quiero enviar un mensaje a la Comisión Europea (CE): que el acuerdo con el Mercosur entre en vigor de manera provisional es igual de importante que trabajar rápidamente en una ratificación del acuerdo con la India", declaró.

El Parlamento Europeo mantiene congelada por el momento la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, según confirmó este lunes el presidente de la comisión de Comercio de la Eurocámara, el eurodiputado socialdemócrata alemán, Bernd Lange, tras una reunión a puerta cerrada de este organismo en la que se abordó la cuestión.

Dependerá de los negociadores del Parlamento decidir si retoman la tramitación antes de la próxima reunión de la comisión de Comercio Internacional del 23 y 24 de febrero, para lo que se reunirán el próximo 4 de febrero con el fin de "volver a evaluar la situación", añadió.