México destaca avances con EEUU para que la revisión del T-MEC sea "lo más rápido posible"

En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario informó que la reunión con Greer duró una hora y abordaron el futuro del T-MEC y su revisión, sobre la que avanzaron para que vaya "lo más rápido y lo mejor" posible, añadió.

Además, el titular de la Secretaría de Economía destacó que conversaron sobre otros temas comerciales, como los aranceles, la evolución de la industria automotriz norteamericana o la cuestión de los minerales críticos y la seguridad en las cadenas de suministros.

Valoró el encuentro como "muy bueno para empezar el año", con el objetivo de acometer la revisión del tratado comercial.

Por su parte, el representante de Comercio de Estados Unidos subrayó en un comunicado que ambos funcionarios reconocieron "avances sustanciales" en la relación comercial binacional, de modo que acordaron continuar con una "interlocución intensa" para abordar las barreras no arancelarias.

Respecto a la revisión del T-MEC, Greer aseguró que coincidieron en acordar el inicio de discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas, entre las que citó el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos.

Además, una "mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México", para así "combatir el dumping persistente" de bienes manufacturados en Norteamérica.

Tras esta reunión, Ebrard tiene programado un encuentro con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, "para reanudar los trabajos" entre ambos países.