México inicia proceso de reparación integral a víctimas de accidente de Tren Interoceánico

“Para efecto de atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas a partir del día lunes ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, durante la conferencia de prensa presidencial.

Medina Padilla señaló que la prioridad ha sido la atención a las personas afectadas, tanto en su recuperación física como en el acompañamiento jurídico y social, así como el apoyo a los familiares de quienes fallecieron.

El funcionario detalló que las personas afectadas podrán optar por mecanismos alternativos de solución de controversias que pondrá a disposición la Fiscalía General de la República (FGR), y que serán atendidas por un grupo interinstitucional conformado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación.

“Cada una de las víctimas, presidenta, estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, precisó.

Medina Padilla indicó que se atenderá a un total de 225 personas, que corresponden al conjunto de pasajeros que viajaban en el tren el día del accidente, y que los montos de la reparación serán diferenciados según los daños..

“No tendrán que desplazarse a la Ciudad de México ni tendrán que hacer trayectos largos. Eliminaremos trámites innecesarios”, aseguró, al señalar que la atención se realizará directamente en las comunidades de Oaxaca y Veracruz, donde se concentra el mayor número de víctimas.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y destacó que la atención comenzó desde el momento del accidente.

“Toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, a sus seres queridos”, afirmó.

Sheinbaum añadió que actualmente solo una persona permanece hospitalizada, mientras que el resto de los heridos ya fue dado de alta, y aseguró que el Gobierno federal mantendrá su presencia en la región hasta que todas las personas afectadas reciban la atención correspondiente.

El anuncio de la reparación del daño ocurre luego de que el martes la Fiscalía General de la República (FGR) informara que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Según la dependencia, tras el análisis de la “caja negra” del tren se concluyó que la unidad iba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es de 50 km/h.