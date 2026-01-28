Milei: “Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es la derecha"

"A través de la gestión de estos dos años he demostrado que el liberalismo es superior en términos prácticos por los efectos que produce. Es decir, la gente prospera cuando se le saca el Estado de encima", aseguró el mandatario al comienzo de su alocución, tras llegar al escenario abriéndose paso entre su núcleo duro de seguidores.

Milei aseguró que el mundo se encuentra frente a un "gran cambio de paradigma" y que, en la era de internet, "la información viaja a la velocidad de la luz y le permite a la ciudadanía educarse como nunca antes".

"Esto pone en jaque a los regímenes autoritarios y a sus cómplices, los medios de comunicación", aseguró y se refirió al corte de internet realizado por el Gobierno de Irán ante las multitudinarias protestas desatadas a fines de 2025.

"Gracias a internet y a la creatividad popular logramos hacer entre todos la campaña más efectiva de la historia en términos de costos", destacó el mandatario y luego agradeció a sus seguidores por "el enorme trabajo" realizado en las redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente celebró que los humanos le estén "enseñando a razonar a piedras y metales" y criticó a los "controladores de siempre" que piden regulaciones para la industria de la inteligencia artificial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se refirió a Elon Musk como "el mejor empresario de la historia" y criticó a aquellos "prebendarios" que tienen vínculos con el Estado.

"El único monopolio malo es el que está generado por la ley, porque si es un proceso virtuoso queda un solo competidor, ustedes no tienen por qué agredirlo", dijo Milei.

Participaron también del encuentro los ultraderechistas Agustín Laje y Nicolás Márquez -posicionados en contra del matrimonio igualitario y el aborto-; la diputada Lilia Lemoine y el intendente de la localidad de General Pueyrredón -donde se encuentra Mar del Plata-, Guillermo Montenegro; entre otros.

El evento, descrito en las redes sociales como "el evento más antizurdo del país" y organizado por la consultora política Arcano Strategy Group, La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur, funciona como una plataforma de la ultraderecha argentina para reforzar la "batalla cultural" contra la izquierda.

Este martes el mandatario asistió a un espectáculo que su expareja y humorista Fátima Flores protagoniza en la ciudad, y subió al escenario para cantar una versión de 'El rock del gato', de la banda argentina Los Ratones Paranoicos.

A menos de 50 metros del teatro, sus seguidores -al grito de "presidente, presidente"- se cruzaron con opositores que pedían "que se vaya, que se vaya".

La visita de Milei a Mar del Plata, que comenzó el lunes con un recorrido a bordo de una camioneta por el centro de la ciudad, se inscribe dentro del 'Tour de la Gratitud', en agradecimiento por el 49,30 % obtenido por La Libertad Avanza en el partido de General Pueyrredón en las elecciones legislativas de 2025.