Netanyahu se reúne en Jerusalén con la presidenta y el expresidente de la República Srpska

"El primer ministro les agradeció su prolongado apoyo al Estado de Israel, la profunda amistad entre ambos pueblos y su firme postura contra cualquier manifestación de antisemitismo", recoge el mensaje oficial de la oficina del mandatario.

Según la nota, el jefe del Ejecutivo israelí valoró especialmente el respaldo político expresado por la república balcánica en distintos foros.

"Ambas partes expresaron su disposición a profundizar sus vínculos y cooperar en diversos temas", concluye el comunicado.

Dodik y su familia fueron sancionados por Estados Unidos en 2017 debido a sus acciones de desestabilización de los Balcanes Occidentales y por violar el Acuerdo de Dayton, que puso fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-1995).

Ese acuerdo, firmado a finales de 1995, puso fin al conflicto estableciendo Bosnia-Herzegovina como una república federal, con una estructura descentralizada y dividida en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina, para musulmanes y croatas, y la República Srpska, para los serbios.

Dodik fue destituido como presidente de la República Srpska por la Comisión Electoral Central de Bosnia en agosto pasado, debido a una serie de leyes inconstitucionales y por no acatar las decisiones del Alto Representante Internacional, Christian Schmidt, que según el acuerdo de paz tiene poderes especiales en el país.

El líder serbobosnio, cercano a Rusia y a su líder, Vladímir Putin, considera fracasada la estructura política impuesta por Dayton y no reconoce la autoridad del alto representante internacional para Bosnia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones en octubre de 2025.